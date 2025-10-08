Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekim 2025 TCMB Merkez Bankası faiz kararı beklentisi nasıl?
ABD Merkez Bankası toplantısı sonrası ekim faiz kararı duyurulacak. Piyasa yatırımcıları, alınacak yeni faiz kararını merakla bekliyor. Son toplantısını 11 Eylül'de gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim Perşembe saat 14:00'te açıklanacak.
MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ
Merkez Bankası tarafından 23 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz indirimi beklentisi 250 baz puan seviyelerinden 150 baz puana düşürüldü. Açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının aylık bazda artış göstermesi ve beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirim oranında değişikliğe gidebileceği ve pas geçme ihtimali olabileceğine yönelik söylemler de bulunuyor.
EYLÜL 2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?
Son toplantısını 11 Eylül'de gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.
