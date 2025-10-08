Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekim 2025 TCMB Merkez Bankası faiz kararı beklentisi nasıl?

        Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekim 2025 TCMB Merkez Bankası faiz kararı beklentisi nasıl?

        ABD Merkez Bankası toplantısı sonrası ekim faiz kararı duyurulacak. Piyasa yatırımcıları, alınacak yeni faiz kararını merakla bekliyor. Son toplantısını 11 Eylül'de gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, Ekim ayı Merkez Bankası faiz kararı beklentisi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.10.2025 - 11:12 Güncelleme: 08.10.2025 - 11:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım sürüyor. Piyasalar, alınacak faiz kararına odaklanırken, yatırımcılar Merkez Bankası'nın adımlarını dikkatle takip ediyor. Peki Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? Ekim 2025 TCMB Merkez Bankası faiz kararı beklentisi nasıl?

        • 2

          MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim Perşembe saat 14:00'te açıklanacak.

          MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ BEKLENTİSİ

          Merkez Bankası tarafından 23 Ekim'de gerçekleştirilecek olan Para Politikası Kurulu Toplantısı'nda faiz indirimi beklentisi 250 baz puan seviyelerinden 150 baz puana düşürüldü. Açıklanan Eylül ayı enflasyon rakamlarının aylık bazda artış göstermesi ve beklentilerin üzerinde gelmesi nedeniyle TCMB'nin faiz indirim oranında değişikliğe gidebileceği ve pas geçme ihtimali olabileceğine yönelik söylemler de bulunuyor.

        • 3

          EYLÜL 2025 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLMUŞTU?

          Son toplantısını 11 Eylül'de gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan düşürerek yüzde 40.5'e çekti.

        Haberi Hazırlayan: Duygu Tunç Kızılaslan
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycan dönüşü açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan enflasyon mesajı
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Ünlü isimlere uyuşturucu operasyonu!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Biyosidal ilaçlama yapılıyor... Trabzon'da evleri istila etti!
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Trump'ın oğlu 20 yaşına gelmeden milyoner oldu
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Yılın en çok kazanan sporcuları açıklandı!
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Kredi kartı yapılandırmasında son gün 10 Ekim
        Cimbom zorlu virajda!
        Cimbom zorlu virajda!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        Bir çocuk babasını katletmişti... Müzisyen cinayetinde ceza onandı!
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        146 milyon liraya sigorta ettirildi
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        Kalp krizinde herkesin riski aynı değil!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        4 işçinin öldüğü kazada kahreden gerçek!
        Emeklilikte yaş tartışması
        Emeklilikte yaş tartışması
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Kuvvetli sağanak yağmur ve fırtına etkili olacak
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Balıkçılar dikkat! Trabzon'dan sonra Artvin... 2'ncisi de imha edildi!
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Milei sahnede kitabını tanıttı
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Neden yapay zekâ ile bağ kuruyoruz?
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Asırlardır süren alışkanlığın püf noktası buymuş!
        Borsacı Antep
        Borsacı Antep
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        İsrail'den Özgürlük Filosu'na müdahale
        Habertürk Anasayfa