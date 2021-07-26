Faizler yükselecek mi, düşecek mi? Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararı ne zaman açıklanacak? Peki, faizler yükselecek mi, düşecek mi? Faiz kararları en zaman açıklanacak? İşte merak edilen soruların cevabı...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



Para Politikası Kurulu Toplantısı 12 Ağustos 2021 tarihinde gerçekleşecek. Toplantının tarihi ise ilerleyen günlerde netlik kazanacak. Faiz kararı toplantısı sonuçları kamuoyuna duyurulacak.

Temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), haftalık gösterge repo faizinde piyasa beklentileri doğrultusunda değişikliğe gitmedi. TCMB Para Politikası Kurulu(PPK) toplantısının ardından yapılan açıklamaya göre, haftalık repo faizi yüzde 19,00 olarak kaldı. TCMB, önceki 3 toplantısında da beklentilere paralel olarak faizi sabit bırakmıştı.

YILIN 3. ENFLASYON RAPORU PERŞEMBE GÜNÜ BELLİ OLACAK

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, bankanın Ankara'daki idare merkezinde gerçekleştirilecek toplantı, saat 10.30'da Başkan Kavcıoğlu'nun sunumu ile başlayacak. Kavcıoğlu daha sonra basın mensupları ile ekonomistlerin sorularını yanıtlayacak.