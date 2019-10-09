Listenin ikinci sırasında ise Chelsea’de harika bir sezon başlagıcı yapan Tammy Abraham ve Franfurt’tan West Ham United’a imza atan Sebastian Haller yer aldı. İki oyuncu da değerine 20 milyon Euro eklerken, Sebastien Haller’in değeri 50, Tomas Abraham’ın ise 43 milyon Euro'ya çıktı.