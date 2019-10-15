A Milli Futbol Takımımız, EURO 2020 Elemeleri'ndeki 8. mücadelesinde Fransa deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrıldı ve puanını 19'a yükselterek büyük bir avantaj elde etti. Milli futbolcularımız maç sonrasında açıklamalar yaptı. Ay-yıldızlıların açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

MERİH DEMİRAL: NE MUTLU TÜRK'ÜM DİYENE!

Stade de France'ta bulunan Türk taraftarlarla gurur duyduğunu söyleyen Demiral, "Ne Mutlu Türk'üm Diyene! Taraftarlarımız ev sahibi atmosferini yaşattı bize. Gurur duymamak elde değil. Herkes bu takıma inansın, biz Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz!" diye konuştu.

MERT GÜNOK: UZUN ZAMANDIR YAPILAMAYANI YAPTIK

Mücadeleyi değerlendiren Mert, "Tarihi bir gece, uzun zamandır kimsenin yapamadığını yaptık son Dünya Şampiyonu'na karşı. Oyunun büyük bölümünde topu rakibe verdik. Bazen istediklerimizi yapamadığımız anlar da oldu" dedi.

Aldığımız beraberliğin kritik olduğunu belirten başarılı file bekçisi "1 puanla kapıyı büyük şekilde araladık. Ülkemizin geçirdiği zor günlerde askerlerimize ve ülkemize biraz olsun moral olabildiysek ne mutlu bize" ifadelerini kullandı.