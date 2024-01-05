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        Haberler Magazin Merih Demiral ikinci kez baba oluyor - Magazin haberleri

        Merih Demiral ikinci kez baba oluyor

        Milli futbolcu Merih Demiral, ikinci kez baba olacak. Demiral; müjdeli haberi, "Bebek 2024 geliyor" diyerek duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.01.2024 - 12:49 Güncelleme: 05.01.2024 - 12:49
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          Sezon başında İtalya'nın Atalanta takımından Suudi Arabistan'ın El-Ehli takımına transfer olan Merih Demiral ile 2021'de evlendiği İsviçreli model Heidi Lushtaku bir kez daha anne - baba olacak olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyor.

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          Nisan 2022'de ilk kez anne - baba olmanın heyecanını yaşayan çift, dünyaya gelen oğullarına Kais Ömer adını vermişti.

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          İKİNCİ BEBEK GELİYOR

          Merih Demiral ile Heidi Lushtaku, yeniden anne - baba olacaklarını Hernandez Edgar'ın objektifine poz vererek duyurdu. Çift, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak "Bebek 2024 geliyor" dedi.

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