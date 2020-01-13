Serie A'nın 19. haftasında Roma ile dün akşam oynanan maçın 16. dakikasında sakatlanan ve sezonu kapatan Merih Demiral sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

Tüm Türkiye'nin destek mesajları yağdırdığı Merih paylaşımında "Dün yaşadığım talihsiz sakatlığın ardından desteklerini esirgemeyip yanımda olan herkese çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Merih paylaşımını "Avrupa Şampiyonası’nda görüşmek üzere" diyerek noktaladı.