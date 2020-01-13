Merih Demiral şoku!

Mücadelenin henüz 3. dakikasında attığı golle Juventus'u öne geçiren ancak 16. dakikada düşerek sakatlanan Merih Demiral'ın durumu da sorulan Sarri, "Merih’te burkulma var. Yarın sabahki kontrollere kadar ne olduğunu tam olarak bilemeyeceğiz. İlk izlenimim ciddi bir sakatlık olduğu yönünde." diye konuştu. Juventus Teknik Direktörü, maç sırasında önemli sakatlık geçiren Roma’nın genç yıldızı Nicolo Zaniolo'ya da iyileşme sürecinde bol şans diledi.