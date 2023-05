"HER ŞEY ŞU AN YOLUNDA"



Geceye katılan bir diğer isim de Burçin Terzioğlu'ydu. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Terzioğlu, "Yeni bir projemiz olacak. İzleyicinin takdiri yine karar verecektir güzel olup olmadığına. İş bitti. Şimdi de yaz geliyor. Biraz dinlenirim çünkü kışı biraz yoğun geçirdim diyebilirim" diye konuştu. Umut Duygu ile uzun süredir birlikteliği olan Terzioğlu, evlilik sorularına ise "Bir şey yok. Şu anda her şey çok yolunda ve güzel gidiyor. Başka da bir şey diyemiyorum" diyerek güldü.