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        Haberler Objektife Takılanlar Meriç Aral: Acilen gitmem lazım - Magazin haberleri

        Meriç Aral: Acilen gitmem lazım

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Sandık Kokusu'nda 'Irmak' karakterine hayat veren Meriç Aral, Bebek'te bir pilates stüdyosuna girerken görüntülendi. Aral; "Arkadaşlar acilen gitmem lazım. Ders saatimi çok geçirdim" diyerek gazetecilerden müsaade istedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.12.2024 - 08:08 Güncelleme: 19.12.2024 - 08:09
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        Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Meriç Aral, Bebek'te bir pilates stüdyosuna girerken objektiflere yansıdı.

        "ACİLEN GİTMEM LAZIM"

        Meriç Aral, kendisine soru yönelten basın mensuplarına; "Arkadaşlar acilen gitmem lâzım. Ders saatimi çok geçirdim. Aksama olmaması adına sizden rica ediyorum. Bir sonrakinde konuşalım" sözleriyle karşılık verip müsaade istedi.

        Ünlü oyuncu, daha sonra hızlıca köpeği ile birlikte pilates stüdyosuna girdi.

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        #Meriç Aral

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