Formula 1 DHL Türkiye Grand Prix'sini, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton kazandı. Intercity İstanbul Park Pisti'nde 58 tur üzerinden yapılan yarışta Hamilton, damalı bayrağı ilk sırada görerek sezonun bitimine 3 etap kala kariyerinin 7. şampiyonluğunu ilan etti.
EZİCİ BİRLİKTELİK
Alman takımı Mercedes ile Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, 2014'ten beri yakaladıkları başarılarla Formula 1 tarihinin en ezici birlikteliğini oluşturdu. Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle 4 ay geç başlayan 2020 Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda da kazanan otomobil ve sürücü değişmedi. Mercedes, takımlar, Lewis Hamilton ise pilotlar klasmanının zirvesinde yer aldı.
Hibrit motorların kullanılmaya başlandığı 2014'ten itibaren rakiplerine büyük üstünlük kuran Mercedes takımı, bu yıl da hız kesmedi. Yakıt akışını ölçmek için 2020'de araçlara bir sensör daha takılması sonrası geliştirdiği motorla 2018 ve 2019'da Ferrari'ye kaptırdığı güç avantajını yeniden ele geçiren Mercedes, ön tekerlerin içe-dışa dönüklük açısını sürüş sırasında değiştirmeye yarayan DAS (çift eksenli yönlendirme) sistemini de geliştirerek başarıya hala aç olduğunu gösterdi.
Rehavet nedir bilmeyen Mercedes takımının mühendislerine, Hamilton'ın istikrarlı ve hatasıza yakın sürüşü de eklenince kırılamaz gözüyle bakılan birçok F1 rekoru el değiştirdi.
ART ARDA 7 TAKIMLAR ŞAMPİYONLUĞU
2019 sezonunda Hem takımlar hem de pilotlar klasmanında arka arkaya 6 şampiyonluk elde eden ilk üretici olarak tarihe geçen Mercedes, rekorunu 7 yıla çıkardı. Mercedes, üst üste 7. takımlar şampiyonluğunu kazanarak Ferrari ile paylaştığı rekoru da tek başına ele geçirdi. İtalyan üretici Ferrari, 1999'dan 2004'e kadar 6 yıl boyunca takımlar klasmanının zirvesinde yer almıştı.
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