Formula 1'e adım attığı 2007'den itibaren mücadele ettiği 14 sezonda da yarış kazanmayı başaran Hamilton ayrıca bu alandaki rekorun sahibi Schumacher'e de bir adım daha yaklaştı. Schumacher, 1992'den 2006'ya kadar art arda 15 yıl en az bir yarış kazanmıştı.