Mercedes-Benz ve Williams Racing’ten Formula 1’de güçlü ortaklık

Mercedes-AMG, 2014'ten ve 1.6 litrelik V6 hibrit döneminin başlamasından bu yana Williams Racing ile birlikte çalışırken, 2023’te bu ortaklık 10. yılını tamamladı. Mercedes-Benz ve Williams arasındaki ortaklık, 2030 sezonuna kadar uzatıldı. Söz konusu anlaşmayla beraber iki marka arasındaki iş birliği 2030’da yaklaşık 20 yılı bulacak. Ayrıca Williams, Mercedes-Benz’in 2026 yılında yürürlüğe girecek olan yeni nesil güç ünitesi düzenlemeleri için birlikte çalışacağı ikinci takım oldu.

Yeni güç ünitesi, 2022’den bu yana Brixworth'deki Mercedes-AMG Yüksek Performanslı Güç Aktarma Organları'nda geliştiriliyor. Bu güç üniteleri 2026'da piste çıkacak. Güçlü F1 takımları ile yapılan iş birlikleri bu güç ünitelerinin neler yapabileceğini gösterirken daha çok geliştirilmesini de mümkün kılacak.

2014 Avusturya Grand Prix’inde Mercedes-Benz tarafından geliştirilen güç ünitesini seyirciler görme şansı yakalamıştı. Williams'ın elde ettiği üçüncülük ve dördüncülüğün ardından ilk dört sıradaki takımlar, Mercedes-Benz güç ünitesini kullanıyordu.