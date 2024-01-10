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        Haberler Spor Motor Sporları Formula 1 Mercedes-Benz ve Williams Racing’ten Formula 1’de güçlü ortaklık - Motor Sporları Haberleri

        Mercedes-Benz ve Williams Racing’ten Formula 1’de güçlü ortaklık

        Mercedes-Benz ve Williams Racing'in Formula 1'de 2014'ten bu yana süren iş birliği 2030'a kadar uzatıldı. Williams, Mercedes-AMG Yüksek Performanslı Güç Aktarma Organları'nda geliştirilen güç ünitelerini kullanacak ikinci takım oldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 12:17 Güncelleme: 10.01.2024 - 12:17
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        Mercedes-Benz ve Williams'tan güçlü ortaklık
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        Mercedes-AMG, 2014'ten ve 1.6 litrelik V6 hibrit döneminin başlamasından bu yana Williams Racing ile birlikte çalışırken, 2023’te bu ortaklık 10. yılını tamamladı. Mercedes-Benz ve Williams arasındaki ortaklık, 2030 sezonuna kadar uzatıldı. Söz konusu anlaşmayla beraber iki marka arasındaki iş birliği 2030’da yaklaşık 20 yılı bulacak. Ayrıca Williams, Mercedes-Benz’in 2026 yılında yürürlüğe girecek olan yeni nesil güç ünitesi düzenlemeleri için birlikte çalışacağı ikinci takım oldu.

        Yeni güç ünitesi, 2022’den bu yana Brixworth'deki Mercedes-AMG Yüksek Performanslı Güç Aktarma Organları'nda geliştiriliyor. Bu güç üniteleri 2026'da piste çıkacak. Güçlü F1 takımları ile yapılan iş birlikleri bu güç ünitelerinin neler yapabileceğini gösterirken daha çok geliştirilmesini de mümkün kılacak.

        2014 Avusturya Grand Prix’inde Mercedes-Benz tarafından geliştirilen güç ünitesini seyirciler görme şansı yakalamıştı. Williams'ın elde ettiği üçüncülük ve dördüncülüğün ardından ilk dört sıradaki takımlar, Mercedes-Benz güç ünitesini kullanıyordu.

        MERCEDES-AMG'DEN 114 ZAFER, 8 DÜNYA MARKALAR ŞAMPİYONLUĞU

        Mercedes, ilk olarak 1994 yılında motor tedarikçisi olarak, ardından da 2010 yılında oluşturduğu takımıyla motor sporlarının zirvesi olarak görülen Formula 1’e döndüğünden bu yana büyük başarılara imza attı. Mevcut güç ünitesi düzenlemelerinin yürürlüğe girmesinden bu yana Mercedes-AMG, 204 Grand Prix'de ikisi hizmet verdiği takımlarla olmak üzere 114 zafer kazanırken art arda 8 kez Dünya Markalar Şampiyonluğu’nu göğüsledi.

        Mevcut turbo hibrit döneminin başlangıcından bu yana Mercedes’le çalışan Williams da 16 podyum derecesi elde etti. Williams, bu süre zarfında 2014 ve 2015 yıllarında Dünya Markalar Şampiyonası’nı 3. sırada tamamlarken 2023’te de 7. olarak 2017'den bu yana en başarılı sezonunu geçirdi.

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