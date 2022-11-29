Yeni GLC Türkiye'de satışa sunuldu

Otomobil hakkında açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Mercedes-Benz olarak duyusal sadelik tasarım felsefemizi sürdürüyoruz. Dinamik sürüş keyfi, modern tasarımı ve off-road detaylarına sahip MBUX ve Artırılmış Gerçekliğe Sahip Navigasyon gibi özellikleriyle yeni GLC'nin hem macera tutkunları hem de ailelerde merak uyandıracağına eminim" dedi.

Haziran ayında gerçekleşen dünya lansmanında tanıtılan modelin ikinci nesli, Türkiye'ye GLC 220 d 4MATIC motor seçeneğiyle 3 milyon 407 bin 500 TL'den başlayan fiyatlar ile giriş yaptı.

Yapılan açıklamaya göre, iki ayrı ekran ile yapılandırılmış yeni nesil MBUX (Mercedes-Benz Kullanıcı Deneyimi) , navigasyon için MBUX Artırılmış Gerçeklik opsiyonu da sunuyor.

AMG Tasarım Konsepti ile gelen araç, 20 inç jant seçenekleri ile satın alınabiliyor.

BOYUTLARI DEĞİŞTİ

Boyutları da değişen otomobilin uzunluğu önceki modele göre 60 mm artırılarak 4.716 mm'ye çıkmış durumda. Yerini aldığı versiyona göre 4 mm daha alçak olan yeni GLC'nin genişliği ise 1.890 mm olarak kaldı.

Aracın bagaj hacmi de 70 litre artışla 620 litreye ulaştı.

GLC'nin motor kaputunun altında görev yapan 2 litrelik dizel motor, 197 beygir güç, 440 Nm tork değeri sunuyor. Otomobilin 0'dan 100 km/s hıza çıkması ise 8 saniye sürüyor.