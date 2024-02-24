Mercedes-Benz'den genç kadınlara destek programı

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Türkiye’de 2019 yılında faaliyete geçen She’s Mercedes platformu, kültür & sanat, müzik, spor, moda ve girişimcilik gibi farklı alanlarda sponsorluk ve sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor.

Platform şimdi ise, She’s Mercedes kadınlarının bilgi birikimleri ve tecrübeleriyle bir mentorluk programına dönüşüyor. Bu kapsamda hayata geçen “She’s Mentoring” programında, She’s Mercedes kadınları mentor olarak yer alacak. Programda, genç kadınların sosyo-ekonomik olarak güçlendirilmesi ve onlara kariyer yolculuklarında rehberlik edilmesi amaçlanıyor.

Yapılan açıklamaya göre, Mercedes-Benz, bu mentorluk programı ile ilk aşamada başvurular arasından seçilen 30 başarılı kadını, sektörün önde gelen isimleri ile buluşturarak onlara ilham vermeyi amaçlıyor. Mart ayında başlayacak olan program, sürdürülebilirlik, inovasyon & teknoloji ve yaratıcı endüstriler olmak üzere 3 farklı kategori altında alanında öncü isimleri mentorluk yapmak üzere bir araya getirecek.

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Mentorlar, 4 ay sürecek program boyunca deneyimlerini ve bilgilerini mentilere aktaracak ve onların projelerini geliştirmelerine yardımcı olacaklar.

'GELECEĞİN SHE'S MERCEDES'LERİNİ YARATACAĞIZ'

Program ile ilgili açıklamalarda bulunan Mercedes-Benz Otomobil Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Müdürü Ezgi Yıldız Kefeli, "Bir kadının gerçekleşmiş düşü, bir diğerinin en büyük gücü söylemiyle yola çıkarak, kadınlar için ilham verecek bir dünya yaratmayı hedefliyoruz. Güçlü kadınların hikayeleriyle büyüyerek, pek çok kadına ilham verecek bu program ile başarılı genç kadınlarımızın hayatlarında fark yaratacağımıza ve geleceğin She’s Mercedes’lerini yaratacağımıza gönülden inanıyoruz" diye konuştu.

Program ile 3 farklı kategoride birinci olarak seçilen mentilere toplamda1 milyon TL’lik para ödülü vereceklerini de anlatan Kefeli, "Mentilerimiz bu ödülü tercihlerine göre yurt içi veya yurt dışı eğitim desteği kapsamında kullanılabilecekler" dedi.

She’s Mercedes'in, 2015 yılından bu yana dünya genelinde 70’i aşkın ülkede aktif olarak başarılı kadınları bir araya getirdiği aktarıldı.