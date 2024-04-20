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Mercedes-Benz, 2024’ün ilk çeyreğinde 6 bin 550 adet otomobil sattığını duyurdu. Geçen yılın ilk üç ayına göre satışlarını yüzde 220 artıran Alman marka, Ocak-Mart döneminde yaptığı bin 64 adet elektrikli araç satışıyla geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 3 katlık bir artış elde ettiğini açıkladı.

2023’te sektörde yaşanan rekor satışın ardından bu yılın da oldukça hızlı başladığını söyleyen Mercedes-Benz Otomotiv İcra Kurulu ve Otomobil Grubu Başkanı Şükrü Bekdikhan, "Otomotiv sektörü olarak 2023’ün sonunda pazarın normal seviyesine geleceğini öngörmüştük. Ancak ilk çeyrek sonuçlarına baktığımızda geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 75’in üstünde bir artış olduğunu görüyoruz. Bu dönemde biz de satışlarımızı yüzde 220 artırdık" dedi.

Bekdikhan, "Burada bizi memnun eden bir diğer veri de elektrikli araç satışlarımızın yüzde 16’nın üzerine çıkması. 2024'te satışlarımızın yüzde 20’sinden fazlasının elektrikli modeller olmasını hedefliyoruz" hedefini de paylaştı. Elektrikli G-Serisi’ni 2024’ün üçüncü çeyreğinde Türkiye’de satışa sunmayı hedeflediklerini de belirten Bekdikhan, "2023’te satışı en çok artan modelimiz EQB oldu. İlk çeyrekte gerçekleştirdiğimiz 1.064 adet elektrikli araç satışımızın yaklaşık yarısını (518 adet) oluşturarak segmentinde lider oldu" diye konuştu.