Mercan Dede: Üç ses bir söz; müzik ola aşk ola - Magazin haberleri

Mercan Dede: Üç ses bir söz; müzik ola aşk ola - Magazin haberleri

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Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza, birbirinden farklı müzik türlerinin bir araya geleceği konserle aynı sahnede buluşuyor. Mercan Dede, Hayko Cepkin ve Ceza, bu ender buluşmada sıra dışı bir performans sergileyecek.

Ceza, konuyla ilgili, "Değerli sevenlerimizle, huzur ve heyecanı paylaşıyoruz" derken, Mercan Dede ise, "Üç ses bir söz: müzik ola aşk ola” şeklinde konuştu.

Hayko Cepkin ise “Farklılıkların pozitif birleştiğinde ne kadar özel olduğunun kanıtı gibiyiz” ifadelerini kullandı.