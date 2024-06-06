Meral isminin anlamı nedir? Meral ne demek, Kuran'da geçiyor mu? Meral isminin analizi

Meral Ne Demek?

Meral ismi, Türkçe kökenli bir isim olup "geyik ya da ceylan" anlamına gelir. Doğada zarafetin ve güzelliğin sembolü olan geyik, Meral isminin de zarafet, asalet ve doğallık gibi özelliklerle ilişkilendirilmesini sağlar. Geyikler, doğada özgürce dolaşan, zarif ve çevik hayvanlar olarak bilinir. Bu nedenle, Meral ismi, taşıyan kişilere bu nitelikleri atfeder.

Meral İsminin Anlamı

Meral ismi eskimeyen ve hemen her dönem tercih edilen kız isimleri arasındadır. Bu isim kelimenin gerçek anlamının yanında aslında sembolik anlamıyla öne çıkan bir isimdir. Geyiklerin yaşam karşısındaki mücadelesi, zarafeti bu isimler özdeşleştirilmiştir.