TED LASSO
Futbol deyince Amerikalıların aklına, bizim ‘Amerikan futbolu’ dediğimiz, Avrupa’da yaygın olmayan bir takım sporu gelir. Amerikalılar da ‘soccer’ dedikleri bizim futbolumuzu beğenmezler. Herhangi bir spor karşılaşmasının 0-0 bitebilme olasılığı onlar için kabullenilmezdir. Peki, bir Amerikan futbol takımı koçu, İngiltere’de bir futbol takımının başına geçerse neler olur? İki oyunun son derece az ortak noktası olması, Ted Lasso’yu korkutmaz. ABD ve İngiltere arasındaki kültürel farkları da hesaba kattığımızda Lasso’nun en azından bize eğlenceli bir sezon yaşatacağı kesin… Proje tasarımcıları arasında başroldeki Jason Sudeikis’in de yer aldığı komedi dizisi, 14 Ağustos’da Apple TV’de başlıyor.
LOVECRAFT COUNTRY
‘Get Out’ ve ‘Us’ gibi filmlerle korku-gerilim sinemasında yeni bir sayfa açan yönetmen Jordan Peele’in televizyon serüveni son hız sürüyor. Yazar olarak katkı verdiği kült dizi ‘Alacakaranlık Kuşağı’nın yeni versiyonu ve ‘Hunters’ın ardından şimdi de ‘Lovecraft Country’ ile geliyor karşımıza. Peele’in proje tasarımını ‘Underground’ dizisinden tanıdığımız Misha Green ile yaptığı ‘Lovecraft Country’, Matt Ruff’un aynı adlı romanından uyarlandı. Genç bir adam, arkadaşı ve amcasıyla birlikte 1950’li yıllarda ABD’nin ırkçı eyaletlerinde kaybolmuş babasını arar. Korku edebiyatının öncü isimlerinden H.P. Lovecraft’ın eserlerinden etkilenen dizi, 16 Ağustos’tan itibaren HBO’da yayınlanacak.
DEAD PIXELS
İngiltere’de E4 kanalında geçtiğimiz yıl başlayan 25’er dakikalık bölümlerden oluşan bu sitcom dizisi 18 Ağustos’ta ikinci sezonuyla takipçilerinin karşısında olacak. Komedi–fantezi türündeki ‘Dead Pixels’, Ortaçağ’da geçen Kingdom Scrolls adlı bir video oyununa takıntı derecede bağlı olan bir grup gencin çevrimiçi ve çevrimdışı dünyada yaşadıklarını anlatıyor. İngiltere’de 2019 yılının en komik sitcomlarından biri olarak gösterilen ‘Dead Pixels’in ABD’deki yayın haklarını The CW kanalı aldı…
LUCIFER
Neil Gaiman’ın yazdığı DC Comics tarafından yayımlanan ‘The Sandman’ adlı resimli roman serisindeki bir karakteri temel alan ‘Lucifer’ dizisinin yayın hayatı 2016 yılında FOX televizyonunda başladı. Dizinin ana karakteri, Lucifer Morningstar (Tom Ellis)… Yani, Şeytan’ın ta kendisi! Lucifer, Cehennem’i bırakıp Los Angeles’a yerleştikten sonra kendi gece kulübünü işletmeye ve polise danışmanlık yapmaya başlıyor. Takipçilerinin çok sevdiği dizinin beşinci sezonu Netflix’te 21 Ağustos’ta yayınlanacak.
LOVE IN THE TIME OF CORONA
Pandemi ve karantina dönemini konu alan ilk dizilerden biri olan ‘Love in the Time of Corona’nın hazırlıkları 7 Mayıs 2020’de başladı. Dört bölümlük, romantik komedi türündeki dizi, bir grup insanın ‘sosyal mesafeli karantina dönemi’nde yaşadıklarını anlatıyor. Birbiriyle bağlantılı dört hikâye üzerinden şekillenen dizi, insanların sevgi, yakınlık ve cinsel ilişki arayışlarına odaklanıyor. Dizi, 22 Ağustos’ta Freeform üzerinden seyircilerle buluşacak.
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