THE THIRD DAY

Gizemli bir adada geçen ve yıldız oyuncularıyla dikkat çeken bu psikolojik gerilim, önümüzdeki sonbaharın en çok konuşulan dizilerinden biri olabilir… Proje tasarımı Dennis Kelly ve Felix Barrett tarafından yapılan diziyi Marc Munden ve Philippa Lowthorpe yönetti. Altı bölümlük ‘The Third Day’, birbiriyle bağlantılı olan ‘Yaz’, ‘Kış’ ve ‘Sonbahar’ adlı üç ayrı hikâye olarak karşımıza gelecek. Dizinin başrollerinde Jude Law ve Naomie Harris var. Katherine Waterston, Emily Watson ve Paddy Considine gibi tanıdık isimlerin de yer aldığı dizi, ABD’de 14 Eylül’de HBO kanalında başlayacak.