LOVE IN THE TIME OF CORONA

Pandemi ve karantina dönemini konu alan ilk dizilerden biri olan ‘Love in the Time of Corona’nın hazırlıkları 7 Mayıs 2020’de başladı. Dört bölümlük, romantik komedi türündeki dizi, bir grup insanın ‘sosyal mesafeli karantina dönemi’nde yaşadıklarını anlatıyor. Birbiriyle bağlantılı dört hikâye üzerinden şekillenen dizi, insanların sevgi, yakınlık ve cinsel ilişki arayışlarına odaklanıyor. Dizi, 22 Ağustos’ta Freeform üzerinden seyircilerle buluşacak.