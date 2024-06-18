Menteşe Muğla bacalı evleri ve tarihi yapılarıyla turist çekiyor

Menteşe'nin kuzulu kapıları (avlu kapısı), ahşap mimari özellikleri, bacaları ve dar sokakları ile film platosu olduğunu belirten Köksal, bu kapsamda birçok tarihi yapının da restore edildiğini kaydetti.

Bayramda çok sayıda kişinin Muğla'yı ziyaret ettiğini anlatan Köksal, Akbük'te denize giren ziyaretçilerin ilçe merkezine gelerek kentin tarihi yapılarını da yakından gördüklerini dile getirdi.