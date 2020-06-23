Menopoz; kadınların 40-50 yaş aralığında ortaya çıkan hormonların azalması ve doğurganlığının sona ermesi ile ortaya çıkan bir durumdur.

Bu dönemde yaşanacak her türlü sıkıntı östrojen hormonunun azalması ile ortaya çıkabilmektedir. Kadınların bu duruma adapte olması ve bunun bir gerekli süreç olduğunu bilerek kabullenmesi sağlıklı olandır. Bu dönem hayatın bitimi değil sadece değişimidir.

Bazı belirtilerin artması ve azalması yaşam şeklinde oluşturacak bazı değişiklikler ile daha kolay yaşanılır hale getirilebilir.

Ateş basmalar, gece terlemeleri, halsizlik, uyku bozukluğu gibi daha birçok belirtileri olan menopoz dönemini kolay geçirebilmek için bazı uygulamalar yaparak düzene oturtmak mümkün olabilmektedir.

Öncelikle bunun bir son olmadığını kabul edin.

Kendinizi bu değişime hazırlayın.

Bu yeni süreciniz ile yaşamayı kendinize öğretin.

Düzenli yürüyüş ya da egzersiz yapın, bu sizi hem zinde tutar hem de sağlıklı olmanızı sağlar.

Sigara kullanıyorsanız bırakmayı deneyin.

Kalsiyum içeren gıdaları düzenli tüketin.

Çinko mineralini içeren besinler alın.

Sebze ve meyve tüketimini artırın.

Kilo almaya neden olabileceği için unlu ve şekerli gıdalardan uzak durun.

Kilo almaya meyilli bir dönem olması açısından hafif gıdalara yönlenin.

Bol su için.

Hobiler edinin.

Baharatlı gıdalardan uzak durun, sıcak basmaları için tetikleyici unsur olabilmektedir.

Menopozun bazı durumlarda depresyonu tetiklemesi nedeni ile kendinize uğraşlar bulmanız ve bunu kabullenmeniz ile daha fazla sıkıntıya sokmamak adına önemli bir aşama olacaktır.