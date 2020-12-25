Meningokok nedir, nasıl bulaşır? Meningokok hastalığı belirtileri merak konusu oldu. Beyin ve omurilik zarlarının enfeksiyonu olarak bilinen Meningokok hastalığından kurtulmanın tek yolu aşıdır. Temas yoluyla bulaşan hastalığın ilk bulguları ise ateş, baş ağrısı ve ense sertliğidir.

MENİNGOKOK NEDİR?

Beyni ve omuriliği kaplayan meninks ismindeki zarın iltihaplı olması Meningokok hastalığıdır. Halk arasında menenjit olarak bilinen Meningokok hastalığı ile ilgili aşı uygulaması tedavi yöntemleri arasında bulunur.

NASIL BULAŞIR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Meningokok infeksiyonlarında tek rezervuar insandır. Meningokok menenjitinde bulaş, enfekte kişinin burun ya da boğazından direk temas ya da damlacık yolu ile gercekleşmektedir.

Genellikle bebek ve çocuklarda görülen hastalıkta görülen bulgular ise ateş, baş ağrısı ve ense sertliğidir.

MENİNGOKOK HASTALIĞI TEDAVİSİ NEDİR?

Meningokok aşısı, Neisseria meningitidis'in sebep olduğu enfeksiyonu önlemek için kullanılan aşılardan herhangi birini ifade eder. Rutin aşı programında 2. Aydan başlayarak uygulanan zatürre (pnömokok) aşısı ile karma aşı içinde bulunan menenjit (hemophilus influenza) aşısı ve diğer önemli iki menenjit etkenine karşı bebeklerde koruma sağlar.

Menenjit ve meningokok hastalıklarından korunmada en iyi yöntemin aşılama olduğu, aşılama programına ne kadar erken başlanırsa o kadar etkili olcağı belirtiliyor.