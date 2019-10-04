Menengiç kahvesi tarifi, nasıl yapılır?

Menengiç kahvesi, diğer kahve çeşitlerinden farklı bir tada sahiptir. Bu yüzden her damak zevkine uymayabilir. Ancak sağlık için çok faydalı olduğunu hatırlatmak da yarar var.

Menengiç Kahvesi Tarifi Malzemeleri

1 Çay fincanı süt

2 Tatlı kaşığı menengiç Kahvesi

2 Çay kaşığı toz şeker

Menengiç Kahvesi Tarifi Yapılışı