Memur zammı ne kadar olacak? Şu ana kadar kesinleşen Temmuz memur zam oranı nedir?
Memur zammı yavaş yavaş şekilleniyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı açıklandı. Ancak Temmuz memur maaşlarının netleşmesi için 3 Temmuz tarihinde açıklanacak Haziran enflasyon oranı bekleniyor. Peki, memur zammında son durum nedir, şu ana kadar yüzde kaçlık bir zam kesinleşti? İşte, memur maaşına dair son gelişmeler...
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Milyonlarca memur 6 aylık enflasyon farkının belirlenmesiyle alacağı zammı merak ediyor. Şu ana kadar 5 aylık enflasyon farkı açıklandı ancak zammın netleşmesi için TÜİK'in 3 Temmuz'da Haziran enflasyon rakamlarını ilan etmesi bekleniyor. Peki, memur zammı ile en düşük ve en yüksek memur maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...
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EMEKLİ VE MEMUR MAAŞLARI NE KADAR OLACAK?
Her yıl iki kez Ocak ve Temmuz dönemlerinde maaşlarına zam alan emekliler, 2024 yılının ilk 6 aylık dönemi için yüzde 49,25 oranında maaşlarına zam almıştı.
Haziran ayı enflasyonuyla aynı doğrultuda gelirse eğer emeklilerin alacağı zam oranı, enflasyon farkına bağlı olarak yüzdelik dilim belli olacak.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 3 Temmuz Çarşamba günü Haziran ayı enflasyon verilerini açıklayacak. Milyonlarca memur ve emeklinin maaşına yapılacak zam, 3 Temmuz Çarşamba günü açıklanacak Haziran ayı enflasyon rakamlarıyla birlikte netlik kazanacak.
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5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 75.45 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleşti.
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MEMUR ZAMMINDA KRİTİK ORAN BELLİ OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Mayıs ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 5 aylık enflasyon farkı da belli oldu.Memur maaşları ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Temmuz ayında da yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Ocak ayındaki toplu sözleşme zammını aşan enflasyon farkı temmuz ayında maaşlara yansıtılacak.
Beş aylık dönemdeki enflasyon farkı ve yüzde 10 toplu sözleşme zammıyla birlikte memur ve emekli memur aylıklarında yüzde 17,32 oranında artış yapılması kesinleşmiş oldu.
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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Elbette kesin zam oranı haziran ayı enflasyonunun açıklanmasıyla netleşecek. Mevcut enflasyon verilerine göre Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 25-26 arasında, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 20-21 arasında zam yapılacağını söylemek mümkün.