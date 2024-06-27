Merkez Bankası Haziran kararı bugün açıklanıyor! Haziran faiz beklentisi ne yönde?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran ayı enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Gözler yapılacak toplantıya çevrilirken, beklenti anketi piyasanın nabzını tutuyor. 11 ekonomistle yapılan toplantı sonrasında Merkez Bankası'nın bu ay faiz oranını sabit tutacağı düşünülüyor. İşte, Merkez Bankası Haziran faiz kararı hakkında detaylar...
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı için gözler bugün yapılacak toplantıya döndü. Faiz kararı için yapılan beklenti anketinde, ekonomistler bu ay faiz değişikliğine dair bir gelişme beklemediklerini kaydetti. Peki, Merkez Bankası Haziran faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, detaylar...
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MERKEZ BANKASI HAZİRAN FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu'nun açıklayacağı Haziran ayı faiz kararında net tarih belli oldu. TCMB Haziran ayı faiz kararını 27 Haziran saat 14.00'te açıklayacak.
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MERKEZ BANKASI FAİZ ORANINA YÖNELİK BEKLENTİ ANKETİ AÇIKLANDI!
AA Finans'ın TCMB'nin 27 Haziran Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 11 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyan değeri, faizin yüzde 50'de sabit bırakılması yönünde oldu.
Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 50'de sabit bırakılacağını öngörüyor.
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Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 50 olarak hesaplandı.
Yıl sonuna ilişkin beklentilerini paylaşan ekonomistlerden 3'ü yıl sonunda politika faizinin yüzde 50, 1'i yüzde 47,5, 1'i yüzde 45, 1'i yüzde 44 ve 2'si yüzde 40 olacağını öngördü.
Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50'de sabit bırakılmıştı.
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MAYIS AYI TCMB KARARI NE OLMUŞTU?
TCMB Mayıs ayında faiz oranını sabit tutmaya karar vermişti. Merkez Bankası, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını, piyasa beklentisine paralel bir şekilde yüzde 50'de sabit bıraktı.
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