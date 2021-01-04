Yüz binlerce memur heyecan içerisinde TÜİK tarafından Aralık ayı enflasyon oranlarının açıklanmasını bekliyordu. Nihayet beklenen rakamlar açıklandı. Böylelikle meur maaş zammı da belli oldu. Enflasyon farkına göre yüzde 4.37 enflasyon farkı ve yüzde üçlük toplu sözleşme zammı ile birlikte 2021 yılı ocak ayında memurlara yüzde 7.36 zam yapıldı.