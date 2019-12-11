2020 Memur ve emekli maaşı ne kadar olacak? sorusu cevap aranan önemli sorulardan birisi. Yıllık enflasyon rakamlarına göre belirlenecek emekli ve memur maaşı için uzmanlar, tahminlere göre hesaplamalar yapmaya başladı. Emekli ve memur maaşı zammı için yapılan son tahminler haberimizde.

2020'DE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre, YEP’teki yüzde 12’lik enflasyon tahmini tutarsa, ocak ayında 2000 öncesi emekli olanlarda en düşük SSK emekli aylığı bin 983 liradan 2 bin 114 liraya, en düşük BAĞ-KUR (esnaf) emekli aylığı da bin 775 liradan bin 893 liraya yükselecek.

SSK ve BAĞ-KUR'da en düşük emekli aylıkları (TL) Mevcut 2020 Ocak SSK (2000 ÖNCESİ) 1983 2114 SSK (2000 SONRASI) 1181 1260 BAĞ-KUR (ESNAF) 1775 1893 BAĞ-KUR (TARIM) 1250 1333

EN DÜŞÜK EMEKLİ MEMUR AYLIĞI 2.666 TL

Ocak ayında en düşük emekli memur aylığı 2 bin 522 liradan 2 bin 666 liraya, emekli öğretmen aylığı 3 bin 102 liradan 3 bin 279 liraya çıkacak.

Emekli memur aylıkları ne olacak? (TL) Mevcut 2020 Ocak Müsteşar (1/1) 9088 9608 Genel müdür (1/1) 8033 8493 Şube müdürü (Lisans - 1/4) 3083 3259 Memur (Lisans - 1/4) 3016 3188 Öğretmen (1/4) 3102 3279 Kaymakam 1. sınıf (1/4) 5266 5566 Başkomiser (1/4) 3208 3391 Polis memuru (8/1) 3208 3391 Hemşire (Lisans - 1/4) 3015 3187 Mühendis (1/4) 3782 3999 Teknisyen (Lise -1/4) 2632 2783 Profesör (1/4) 7195 7606 Araştırma görevlisi (1/4) 3780 3996 İmam-hatip 3102 3279 Avukat (1/4) 3102 3279 En düşük memur emekli aylığı 2522 2666 Memur emekli aylıklarına ek ödeme dahildir

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI 3.338 TL

Yüzde 12 enflasyon tahmini gerçekleştiği takdirde, en düşük memur maaşı ocak ayında 3 bin 158 liradan 3 bin 338 liraya yükselecek.

Aşağıdaki memur maaş rakamları, bekâr ve çocuksuz memurların eline geçen net ücretler üzerinden yapılmıştır.

Memur maaşları ne olacak? Mevcut 2020 Ocak Araştırma görevlisi (8/1) 5461 5772 Araştırmacı (9/1) 3652 3860 Asistan (Sağlık hizmetleri - 6/1) 5691 6015 Avukat (9/1) 4952 5234 Başasistan (Sağlık hiz. 5/1) 6468 6837 Başkomiser (8/1) 5468 5780 Başmüfettiş (1/1) 8320 8794 Bekçi (Lisans 9/1) 4180 4418 İlçe belediye başkan yardımcısı 5765 6094 Daire başkanı (1/1) 8660 9154 Diş tabibi (8/1) 5315 5618 Doçent (1/1) 7260 7674 Doktor öğretim üyesi (5/1) 6250 6606 Ebe (9/1) 4037 4267 Hademe (15/1) 3158 3338 Hakim (7/1) 8775 9275 Hakim adayı (9/1) 5527 5842 Hemşire (9/1) 4032 4262 Hizmetli (15/1) 3158 3338 İmam/hatip (9/1) 3667 3876 İtfaiyeci (9/1) 3623 3830 Kaymakam (4/1) 6877 7269 Komiser (8/1) 5380 5687 Koruma ve güvenlik görevlisi (13/1) 3405 3599 Memur (9/1) 3406 3600 Mübaşir (11/1) 3356 3547 Müfettiş (7/1) 6033 6377 Müfettiş yardımcısı (9/1) 5487 5800 Müezzin (9/1) 3667 3876 Mühendis (7/1) 5300 5602 Orman muhafaza memuru (11/1) 3758 3972 Öğretmen (9/1) 3804 4021 Polis (11/1) 5005 5290 Programcı (9/1) 4154 4391 Profesör (1/1) 8482 8965 Sağlık memuru (9/1) 4032 4262 Şef (7/1) 3687 3897 Şube müdürü (7/1) 4670 4936 Usta öğretici (11/1) 3403 3597 Uzman yardımcısı (9/1) 5576 5894 Uzman (7/1) 6093 6440 Vaiz (9/1) 3862 4082 Vali (1/1) 12526 13240 Veteriner hekim (7/1) 5272 5573 Yoklama memuru (11/1) 3403 3597 Zabıta memuru (9/1) 3474 3672

TEMMUZ’DA NE OLMUŞTU?

Temmuz ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları yüzde 5.01 oranında artırıldı. Memur maaşları ile emekli memur aylıklarına ise yüzde 6.02 oranında zam yapıldı.

Yıl sonunda enflasyon, YEP’te tahmin edildiği gibi yüzde 12 olarak gerçekleşirse SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ocak ayında yüzde 6.65 oranında zamlanacak.

Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise önce yüzde 5’i aşan enflasyon farkı olan 1.65 puan yansıtılacak. Bunun üzerine, yüzde 4 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Böylece memur maaşları ve emekli memur aylıkları yüzde 5.72 oranında artırılacak.

Yıl sonu enflasyonu Merkez Bankası’nın son enflasyon raporundaki gibi yüzde 13.9 oranında çıkarsa ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 8.46, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına da yüzde 7.60 oranında zam yapılması söz konusu olacak.

EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIYOR?

Emekli maaşı hesaplama işlemi Sosyal Güvenlik Kurumu resmi sitesi üzerinden yapılabiliyor. SGK üzerinde açılan sayfaya TC kimlik numarası, SSK sicil numarası, Baba Adı, Nüfusa kayıtlı olunan il ve Doğum Tarihini gün ay ve yıl olacak şekilde girildiğinde hesaplama yapılabiliyor.

EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA