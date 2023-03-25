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MEMUR MAAŞLARINA EK ZAM gelecek mi 2023, en düşük memur maaşı ne kadar, kaç lira olur ve memur zam mı ne zaman belli olacak?

2023 Memur maaşına ek zam gelecek mi, en düşük memur maaşı ne kadar olacak?

En düşük emekli maaşı 5.500 TL'den 7 bin 500 TL'ye yükselmesinin ardından, memur maaşına ek zam gelir mi sorusunu gündeme getirdi. Bilindiği üzere memur maaşına son olarak ocak ayında yüzde 30 zam yapılarak, en düşük memur maaşı 11 bin 688 TL yükseltilmişti. Emekli ve memur maaşları normal şartlarda yılda iki kez 6 aylık enflasyon oranı artışı doğrultusunda zam yapılmaktadır. İşte en düşük memur maaşına zam gelecek mi, en düşük memur maaşı ne kadar olacak sorularının yanıtı...

Giriş: 25.03.2023 - 21:37 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz günlerde katıldığı televizyon programında en düşük emekli maaşının 7 bin 500 TL yükseltildiğini açıklamıştı. Yaşanan bu gelişmenin ardından, gözler memur maaşlarına çevrildi. Bu kapsamda memur maaşlarına ek zam yapılıp yapılmayacağı gündemi meşgul etmeye başladı. Peki, "Memur maaşına ek zam gelecek mi 2023, en düşük memur maaşı ne kadar olacak, memur zam mı ne zaman belli olacak?" İşte memur zammı konusunda yaşanan son dakika gelişmeleri...

  • EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

    Memur maaşlarına ilişkin henüz bir zam haberi gelmedi. TÜİK’in açıklayacağı enflansyon verilerine göre memur maaşlarına yeni zammın Temmuz ayında yapılması bekleniyor.

     

  • MEMUR ZAMMI İÇİN ENFLANSYON FARKLARI BELLİ OLDU

    Yeni yılın Ocak ayında aylık bazda enflasyon 6,65 olarak açıklanmıştı. 3 Mart tarihinde açıklanan Şubat ayı enflasyon rakamlarına göre aylık bazda enflasyon % 3,15'lik artış gösterdi. Bu hesaplamalar doğrultusunda memur ve memur emeklisinin alacağı iki aylık enflasyon farkı 9.8 oldu.

     

  • AK PARTİ'DEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu: En düşük emekli aylığının 7 bin 500 TL olacak şekilde haftaya yasalaşmasını planlıyoruz.

     

  • "EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA OLACAK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar.

    "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı

  • EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşı hakkında açıklama yaptı. Bakan Bilgin, en düşük emekli aylıkların artışı hakkında detaylar paylaştı. Bakan Bilgin konuşumasında şunları söyledi; 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var."

  • BAKAN BİLGİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA AÇIKLAMA 

    Bakan Bilgin;" EYT uygulamasında yaklaşık yüzde 60’ından fazlasının eski şekli ile çıkmış olsaydı 3 bin lira ile 5 bin lira arasında aylık bağlanacak olan EYT’lilerin de maaşlarını 5 bin 500’ün üzerinde çıkardık." dedi.

  • NELER YAŞANMIŞTI!

    MEMUR ZAMMI YÜZDE 25'TEN YÜZDE 30'A YÜKSELTİLDİ

    Memur ve emekli zammı yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseldi. Böylece maaş tablosu iki günde üçüncü kez güncellendi. 2022 yılı enflasyonunun yüzde 64.27 olarak açıklanmasıyla memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaşları toplu sözleşme ve enflasyon farkı dolayısıyla yüzde 16.5, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da yaklaşık yüzde 15.4 artışa hak kazandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün memur ve emeklilerin refah payı eklenerek yüzde 25 zam alacağını açıklamıştı. Bugün oranın yüzde 30'a yükseltildiğini duyurdu. 

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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