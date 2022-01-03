2021 ÇOCUK YARDIMI NE KADARDI?

Eşi çalışan memurlar için en çok 5, eşi çalışmayan veya eşi emekli olanlar için ise en çok 3 çocuk için çocuk yardımı da memurlara ödenen maaş kalemlerinden birisi. Bu miktar çocuğun 72 aydan küçük yada büyük, engelli veya değil şartlarına göre değişiyor.

1. 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 82,89 TL ödeniyor.

2. 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 41,45 TL ödeniyor.

3. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan küçük çocuklardan her bir çocuk için 124,34 TL ödeniyor.

4. En az yüzde 40 engeli bulunan 72 aydan büyük çocuklardan her bir çocuk için 62,17 TL ödeniyor.