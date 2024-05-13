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        Haberler Dünyadan Meme kanseriyle mücadele eden Olivia Munn: Rahmim ve yumurtalıklarım da alındı - magazin haberleri

        Meme kanseriyle mücadele eden Olivia Munn: Rahmim ve yumurtalıklarım da alındı

        Olivia Munn, mastektomi ameliyatıyla iki memesinin alındığını açıklamasının ardından şimdi de kanserle mücadele kapsamında tam histerektomi olduğunu söyledi 

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2024 - 11:57 Güncelleme: 13.05.2024 - 11:57
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        • 1

          Geçen yıldan bu yana meme kanseriyle mücadele eden Olivia Munn, mart ayında mastektomi ameliyatıyla iki memesinin alındığını açıklamasının ardından şimdi de kanserle mücadele kapsamında tam histerektomi olduğunu, yani rahminin ve yumurtalıklarının alındığını söyledi.

          İki yaşında bir oğlu olan ünlü oyuncu, meme kanserine yakalandığını açıklarken, beş ameliyat olduğunu söylemişti.

        • 2

          43 yaşındaki oyuncu, verdiği röportajda; "Şimdi tam histerektomi ameliyatı oldum. Rahmim, yumurtalıklarım ve fallop tüplerim alındı" dedi.

          Olivia Munn ayrıca; "Tam histerektomi büyük bir karardı ama benim için en iyi karardı. Çünkü ailem için iyi olmam gerekiyordu" ifadesini kullandı.

        • 3

          Komedyen John Mulaney ile evli olan Munn, histerektomiyle onu yatalak bırakacak hormon önleyici ilaçlar almak arasında bir seçim yapmasının ardından bu kararı aldığını belirtti.

          Yaşadığı olayı; "Gerçek bir çöküş" olarak açıklayan Olivia Munn; "Çünkü tüm hayatınız boyunca bu bedenle birlikte olmanız, bu kadar uzun süre regl olmanız, yumurtladığınızı hissetmeniz ve aniden yok olması çok tuhaf" şeklinde konuştu.

        • 4

          'The Newsroom', 'Magic Mike', 'Iron Man 2' ve 'X-Men: Apocalypse' gibi filmleriyle tanınan ABD'li oyuncu, Nisan 2023'ten bu yana meme kanseriyle mücadele ettiğini, tedavi için mastektomi ameliyatı olarak her iki memesini de aldırdığını mart ayında açıklamıştı.

        • 5

          Sosyal medya paylaşımında, kendisinin ve kız kardeşinin kansere neden olduğu bilinen BRCA geni için yapılan testlerinin negatif çıkmasına ve mamografi sonucunun da temiz olmasına rağmen, doktorunun her ihtimale karşı meme kanseri için bir dizi tetkik yaptırmasını istediğini söyleyen Olivia Munn, yapılan biyopsi sonucunda "agresif, hızlı ilerleyen bir kanser" türü olan Luminal B meme kanserine yakalandığının tespit edildiğini anlatmıştı.

        • 6

          Kanserle mücadelesi boyunca ailesinin, arkadaşlarının ve erkek arkadaşı John Mulaney'in kendisine destek olduğunu söyleyen Olivia Munn; "Geceler boyunca tüm ameliyat ve tedavi şekillerini, karşılaşabileceğim yan etkilerini araştıran John'a müteşekkirim" ifadesini kullanmıştı.

        • 7

          Üç yıldır birlikte olan Munn ve Mulaney çiftinin Aralık 2021'de Malcolm adını verdikleri oğulları dünyaya geldi.

        Olivia Munn, mastektomi ameliyatıyla iki memesinin alındığını açıklamasının ardından şimdi de kanserle mücadele kapsamında tam histerektomi olduğunu söyledi

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