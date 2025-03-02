Meloni'den Trump-Zelenskiy açıklaması

İtalya Başbakanı Meloni, Londra'da düzenlenen Ukrayna konulu zirvenin ardından İtalya'nın Londra Büyükelçiliğinin rezidansında ülkesinden gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Başbakan Meloni, "Bu aşamada, Batı'yı bölmemek konusunda dikkatli olmalıyız, çünkü bu herkes için felaket olur." dedi.

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Meloni, ABD Başkanı Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'nin 28 Şubat'ta Beyaz Saray'da görüşmeleri sırasındaki tartışmaya da değinerek, "Yaşananlardan dolayı gerçekten üzgünüm, ancak bu aşamada herhangi bir tarafın taraftarı olmak yerine ortak hedefe odaklanmak daha önemli. Belki de dış politikaya daha derinlemesine bakmamız gerekiyor." diye konuştu.

Bugünkü zirvede Fransa ve İngiltere'nin Ukrayna için bir barış planı sunup sunmadığı sorusuna Meloni, "Sunuldu mu? Bazı fikirler var ama 'sunuldu' diyemem. Çeşitli öneriler var, şu anda masaya bir teklif koyan herkesin faydalı bir iş yaptığını düşünüyorum." yanıtını verdi.

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Avrupalı birliklerin, Ukrayna'da konuşlanması gibi önerilere dair şüphelerini dile getiren Meloni, "Tabii ki bazı öneriler hakkında tereddütler olabilir. Ancak herkesin elinden gelen desteği verme isteği var ve bu aşamada bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Meloni, ayrıca İtalyan askerlerinin Ukrayna'da görevlendirmesinin hiçbir zaman gündemde olmadığını, bu konuya netlik getirmek istediğini belirtti.

Başbakan Meloni, İtalya olarak ABD ile AB arasında bir zirve yapılmasını önerdiğini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ne yapmayı planladığımızı, karşımıza çıkan zorlukları nasıl ele alacağımızı sadece Ukrayna'da barış meselesini değil, açık bir şekilde konuşmak için bir toplantı yapılmasını önerdik. Sürekli değişen bir dünyada hedefleri ve senaryoları paylaşmak gerekiyor. Bence soğukkanlı bir şekilde, duygusallığa kapılmadan ve stratejik bir bakış açısıyla hareket edersek, bu 'ABD-AB toplantısı' kesinlikle ulaşılabilir bir hedef olur ve İtalya'nın da çalıştığı şey tam olarak budur."

Başbakan Meloni, ABD'nin AB'ye yönelik gümrük tarifelerini artıracağına yönelik gelen sinyallere ilişkin değerlendirmesinin sorulması üzerine, "Gümrük tarifeleri konusunda çok endişeliyiz. Biz ihracat yapan bir ülkeyiz ve hepimiz bunun bir sorun olacağını biliyoruz çünkü eğer tarifeler olursa AB karşılık verecektir. Bu, hepimizi zayıflatacak bir tırmanış olur, inanıyorum ki bu konuda da bir çözüm bulunabilir. Bu bir kopuş değil, bir anlaşma üzerine olmalı." diye konuştu.

Meloni, Londra’da Zelenskiy ile görüşmesine ilişkin de "Başkan Zelenskiy ile nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda çok kapsamlı bir görüşme yaptık ve bana öyle geliyor ki Başkan Zelenskiy de ileriye bakmaya yönelik çalışmak istiyor." ifadelerini kullandı.