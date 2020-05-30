Sonra bu kişinin (Kişi kim bilemiyorum çünkü kendisi de bilmediğinden sahte bir hesapla yazıyor) seksist ve bayağı bir dille yazdıklarına her gün birçok kişinin kadın/erkek fark etmeksizin maruz kaldığını ve bizim de bu üslubu 'Aman boşver'lerle giderek normalleştirmemize ilk ve son kez bir şeyler yazmak istedim.