"BÖYLE MUTLUYUZ"

Melisa Sözen, geçtiğimiz aylarda muhabirlerin 'evlilik' sorularına yanıt vermişti. Ünlü oyuncu, "Biz çok mutluyuz böyle. Her şey yolunda gidiyor. Sizler doğal olarak soruyorsunuz ama biz şu an için böyle mutluyuz... İnsanlar evliyken de mutludur, evli değilken de mutludur. İki insanın ne kadar anlaştığı ve birlikteyken ne kadar huzurlu olduklarıyla alakalıdır bence." demişti.

Çift, yaklaşık 8 yıldır aşk yaşıyor.