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23 yaşındaki oyuncu Melisa Şenolsun, "2. Hollywood Türk Filmleri Festivali"nde cesur gala kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Yeşil saten elbisesiyle dikkat çeken Şenolsun, geceden kareleri sosyal medya hesabından yayınlamıştı.

2. Sayfa'nın haberine göre; Şenolsun, geceye damga vuran kıyafeti hakkında ilk kez konuştu. Oyuncu, "Herkesin beğendiği bir şeyi giymek zorunda değiliz. Ben kendi beğendiğim şeyleri giymeyi tercih ediyorum. Çok beğendim, severek giydim" ifadelerini kullandı.