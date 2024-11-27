Melisa Döngel ile Kerem Atakan Kesgin ilk kez görüntülendi
Gönlünü Bandırmaspor'da forma giyen futbolcu Kerem Atakan Kesgin'e kaptıran oyuncu Melisa Döngel, sevgilisiyle ilk kez birlikte Bebek'te görüntülendi
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Uzun süredir hayatında birinin olmadığı bilinen Melisa Döngel, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırmaspor'da top koşturan Kerem Atakan ile yeni bir birlikteliğe yelken açmıştı.
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Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Melise Döngel, kız kardeşi Elif Döngel'in doğum gününü sevgilisi Kerem Atakan Kesgin ile birlikte Bebek'deki bir mekânda kutladı.
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Mekân çıkışında sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülenen Melisa Döngel, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı.
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Oyuncu, sevgilisi ve kız kardeşi ile hızlı adımlarla yürüyüp bir taksiye binip oradan ayrıldı.