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        Haberler Magazin Melisa Döngel'den güzellik önerisi: Basur kremi sürün - Magazin haberleri

        Melisa Döngel'den güzellik önerisi: Basur kremi sürün

        Oyuncu Melisa Döngel, göz altlarına basur kremi sürdüğünü açıkladı. Döngel, takipçilerine, "5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.08.2023 - 09:52 Güncelleme: 28.08.2023 - 09:52
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          Son dönemin popüler oyuncularından olan Melisa Döngel, sette makyaj yapmadan önce takipçilerine şaşırtan bir güzellik önerisinde bulundu.

        • 2

          "5 DAKİKADA ŞİŞLİĞİ ALIYOR"

          Melisa Döngel, "Size çok güzel bir bilgiyle geleceğim. Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi…" ifadelerini kullandı.

        • 3

          "BEN BENLİKTEN ÇIKMIŞIM"

          Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda "Estetik yaptırdın mı?" sorusuna yaptırdığı operasyonları sayarak yanıt vermişti.

        • 4

          Melisa Döngel, "Çenemde, yanağımda, dudağımda dolgu var. Biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında. Kilomu da merak ediyorlar 58 kiloyum" demişti.

          * Habertürk olarak doktorunuza danışmadan uygulamamanızı tavsiye ediyoruz.

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