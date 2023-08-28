Melisa Döngel'den güzellik önerisi: Basur kremi sürün

"5 DAKİKADA ŞİŞLİĞİ ALIYOR"

Melisa Döngel, "Size çok güzel bir bilgiyle geleceğim. Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi…" ifadelerini kullandı.