Melisa Döngel'den güzellik önerisi: Basur kremi sürün
Oyuncu Melisa Döngel, göz altlarına basur kremi sürdüğünü açıkladı. Döngel, takipçilerine, "5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi" dedi
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Son dönemin popüler oyuncularından olan Melisa Döngel, sette makyaj yapmadan önce takipçilerine şaşırtan bir güzellik önerisinde bulundu.
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"5 DAKİKADA ŞİŞLİĞİ ALIYOR"
Melisa Döngel, "Size çok güzel bir bilgiyle geleceğim. Sabahları uyandığınızda gözlerinizin altı eğer şiş uyanıyorsanız veya hemen gözlerinizin altındaki şişliğin inmesini istiyorsanız basur kremini gözünüzün altına uygulayabilirsiniz. 5 dakikada gözlerinizin altındaki şişliği alıyor. Bu da benden size yeni bir bilgi…" ifadelerini kullandı.
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"BEN BENLİKTEN ÇIKMIŞIM"
Melisa Döngel, geçtiğimiz aylarda katıldığı bir programda "Estetik yaptırdın mı?" sorusuna yaptırdığı operasyonları sayarak yanıt vermişti.
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Melisa Döngel, "Çenemde, yanağımda, dudağımda dolgu var. Biraz da botoks. Ben benlikten çıkmışım aslında. Kilomu da merak ediyorlar 58 kiloyum" demişti.
* Habertürk olarak doktorunuza danışmadan uygulamamanızı tavsiye ediyoruz.