Melisa Döngel, futbolcuya âşık oldu
Ünlü oyuncu Melisa Döngel'in gönlünü futbolcu Kerem Atakan Kesgin'e kaptırdığı ortaya çıktı
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Adı daha önce Sergen Yalçın ve Barış Alper Yılmaz gibi futbol dünyasının önemli isimleriyle anılan Melisa Döngel, mutluluğu bir futbolcuda buldu.
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Ünlü oyuncunun, Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Bandırmaspor'da top koşturan Kerem Atakan Kesgin ile aşk yaşadığı öğrenildi.
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Sürpriz aşk ise Kerem Atakan Kesgin'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla ortaya çıktı.
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Sevgilisine kalpli balon alan Kesgin, Melisa Döngel'in balonla verdiği pozu Instagram'ın hikaye bölümünden paylaştı.
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Geçmişte rapçi Sefo ile de aşk yaşadığına dair iddialarla gündeme gelen Melisa Döngel, mayıs ayında "Aşkı bir türlü bulamadım" diyerek sitemkar bir açıklamada bulunmuştu.