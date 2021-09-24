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Melisa Aslı Pamuk-Mustafa Mert Koç çifti: Evlilik için çok erken! - Magazin haberleri

Melisa Aslı Pamuk-Mustafa Mert Koç çifti: Evlilik için çok erken!

Melisa Aslı Pamuk, önceki gün kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Mustafa Mert Koç ile birlikte ilk kez röportaj verdi. Çift, 'evlilik' soruları hakkında "Daha çok erken" ifadelerini kullandı

24.09.2021 - 16:47 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Melisa Aslı Pamuk ile yeni bir aşka yelken açtığı oyuncu sevgilisi Mustafa Mert Koç, Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı.

    "HER ŞEY YOLUNDA"

    Önceki akşam ilk kez yan yana görüntülenen taze aşıkların bir hayli keyifli olduğu görüldü. Oyuncu çift, kendilerini görüntüleyen muhabirlerle sohbet etti. Koç, ilişkileri hakkında, "Süper gidiyor, her şey yolunda." dedi.

  • "TANIŞMA HİKAYEMİZ ÇOK UZUN"

    Gazetecilerin, "Nasıl tanıştınız?" sorusunu cevaplayan Mustafa Mert Koç, "Tanışma hikayemiz çok uzun. Ortak arkadaşlarımız vardı. Oradan denk geldi ama çok güzel gidiyor her şey, hiçbir sıkıntı yok. Yaklaşık dört aydır birlikteyiz." açıklamasını yaptı.

    "BERABERLİĞİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

    Şu sıralar projeleriyle ilgilendiğini ifade eden Pamuk da, "Yeni sezon başladı, onların peşinde koşturuyoruz. Beraberliğimiz çok güzel gidiyor." şeklinde konuştu.

  • "EVLİLİK ÇİN DAHA ÇOK ERKEN!"

    Melisa Aslı Pamuk, "Evlilik" sorularına, "Daha çok erken." yanıtını verirken, Mustafa Mert Koç ise, "Hayırlısıysa olur ama şu an öyle bir düşüncemiz yok tabii ki. İşimize odaklandık." ifadelerini kullandı.

  • AŞK BODRUM'DA ORTAYA ÇIKMIŞTI

    Pamuk'un kendisi gibi oyuncu olan 27 yaşındaki Mustafa Mert Koç ile birlikteliği iki ay önce Bodrum'da belgelenmişti. Bitez'e demirleyen aşıklar, tatilin tadını çıkarmıştı.

  • "SOĞUK BİRİ DEĞİLİM"

    Ayrıca Melisa Aslı Pamuk, verdiği bir röportajda, "Dış görünüşün soğuk bir kadın imajı veriyor, gerçek Melisa da böyle mi?” sorusunu şöyle yanıtlamıştı:

    Hayır, hiç değilim. Bulunduğum ortama alışana kadar mesafeliyimdir, evet. Ama o hepimizde olan ilk mesafe aslında. Kimse kimseye anında sımsıcak davranamaz. O soğukluk belki korunma amaçlı etrafımıza inşa ettiğimiz duvardır.

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