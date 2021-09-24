"TANIŞMA HİKAYEMİZ ÇOK UZUN"

Gazetecilerin, "Nasıl tanıştınız?" sorusunu cevaplayan Mustafa Mert Koç, "Tanışma hikayemiz çok uzun. Ortak arkadaşlarımız vardı. Oradan denk geldi ama çok güzel gidiyor her şey, hiçbir sıkıntı yok. Yaklaşık dört aydır birlikteyiz." açıklamasını yaptı.

"BERABERLİĞİMİZ GÜZEL GİDİYOR"

Şu sıralar projeleriyle ilgilendiğini ifade eden Pamuk da, "Yeni sezon başladı, onların peşinde koşturuyoruz. Beraberliğimiz çok güzel gidiyor." şeklinde konuştu.