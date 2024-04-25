Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Melis Sezen'den makyajsız paylaşım - Magazin haberleri

        Melis Sezen'den makyajsız paylaşım

        Oyuncu Melis Sezen, doğal halini sosyal medya sayfasından paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25.04.2024 - 17:53 Güncelleme: 25.04.2024 - 17:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Son dönemin popüler oyuncularından Melis Sezen makyajsız görüntüsünü yayımladı. Sezen, otomobilinin içinden doğal halini takipçileriyle paylaştı.

        • 2

          Televizyon ve müzik dünyasının diğer ünlü simalarının doğal halleri...

          Burçin Terzioğlu

        • 3

          Burçin Terzioğlu

        • 4

          Hadise

        • 5

          Hadise

        • 6

          Berrak Tüzünataç

        • 7

          Berrak Tüzünataç

        • 8

          Serenay Sarıkaya

        • 9

          Serenay Sarıkaya

        • 10

          Şebnem Ferah

        • 11

          Şebnem Ferah

        • 12

          Aslıhan Gürbüz

        • 13

          Aslıhan Gürbüz

        BURÇLAR

        Koç
        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
        Kova
        Kova
        Balık
        Balık
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        İstanbul'da lüks rezidansta kadın cinayeti!
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        16 yaşındaki kız babasının beylik tabancası ile ağabeyini öldürdü
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Ampulü değiştiriyordu! Akıma kapıldığı an kamerada!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Çöl tozu gidiyor yağışlar geliyor!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Otostopla araçlarına bindikleri kişileri vurdular!
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Polat çiftinin silahlı saldırı davasında ara karar açıklandı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Kral Charles Ruanda Planı'nı onayladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        55 saat röportaj yaptı, rekor kırdı
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Gözlerini Fenerbahçe'nin rekoruna dikti!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Genç doktor öldü! 2'si ağır 6 yaralı! Zincirleme kaza!
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        Otomobil kafeye daldı, kedi saniyelerle kurtuldu
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        3 aydır sinyal alınamıyor! Tuba'nın pili bitti
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Tarlabaşı'nda rezidans fiyatına tropik ada
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Türk takımları kaç eleme oynayacak?
        Sarayla reçel savaşı
        Sarayla reçel savaşı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Sürpriz aday! Sergen Yalçın kararı
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Ziyaretçi kabul edebilecek
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Cazibe merkezi Galatasaray!
        Habertürk Anasayfa