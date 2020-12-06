23 yaşındaki Sezen, konuyla ilgili şunları söyledi:

Geçen gün şöyle bir şey okudum; 'Arkadaşlar âşık olmanın modası geçti sanırım. Artık kimse âşık olmuyor.' Çok güldüm. Bence o kadar doğru ki! Maalesef tam bir tüketim toplumuna dönüşmüş durumdayız. Kimse kimseye emek vermekle vakit kaybetmek istemiyor. Artık kimse kimseyi gerçekten dinlemiyor bile. Çok üzücü. Bazen başka devrin insanıymış gibi hissediyorum kendimi.