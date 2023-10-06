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        Haberler Magazin Melis İşiten: Barışmamız söz konusu değil - Magazin haberleri

        Melis İşiten: Barışmamız söz konusu değil

        Âşık Shakespeare' adlı oyununun galasına katılan Melis İşiten, eski eşi Uraz Kaygılaroğlu ile yeniden evlenecekleri yönündeki söylentileri yalanladı: Hiç öyle bir dünyamız yok. Birbirimizi sevdiğimiz ve saydığımız, yakın arkadaşlık içeren bir dostluğumuz var. Tekrar barışma gibi bir düşüncemiz yok. Biz böyle güzel bir aileyiz

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.10.2023 - 09:47 Güncelleme: 06.10.2023 - 09:58
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        • 1

          'Âşık Shakespeare' adlı oyununun galası, Zorlu PSM'de gerçekleşti. Oyunu, birçok ünlü de seyretti.
          Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir galada, Cem Yılmaz'ın Ozan Güven hakkında konuştuğu sırada Nilperi Şahinkaya'nın mimikleri sosyal medyada gündem olmuştu. Konuyla ilgili Şahinkaya, "O konuyla ilgili bir yorumum olmayacak. Çok üzülüyorum bu yorumları görünce. İşimizin bir parçası bu saçma işler... Her şeyden bir anlam çıkarmaları üzücü" şeklinde açıklama yaptı. Muhabirlerin "Ozan Güven ile aranızda bir problem mi var?" sorusuna ise duraksayarak yanıt veren Şahinkaya, "Ben orada başka şeyler düşünüyordum. Bu konuya çok girmeyelim bence. Çünkü konuşmak istemiyorum" diyerek cevap verdi.

          Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz yıl mahkemelik olduğu Burak Deniz sorularına ise "Konu yargıda. Buna yanıt vermek istemiyorum. Dava devam ediyor. Çok uzun bir hikâye, davayı geri çekmiyor oluşumuzun bir sebebi var" şeklinde cevapladı.

          Nilperi Şahinkaya, galaya sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte katıldı.

        • 2

          Damla Sönmez de galaya katılan isimler arasındaydı. Soruları yanıtlayan Sönmez, seramik yaptığından da bahsetti. Muhabirler'in "Seramik işini ticarete dönüştürmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna yanıt veren Sönmez, bu konuda şunları söyledi: Kendime bir atölye buldum. Biraz biraz yapıyorum bunu ama ticarete dökmem. Kendime kadar yapıyorum. Yakın arkadaşlarıma yılbaşı hediyeleri yapacağım.

        • 3

          Geceye katılan bir diğer isim de 'Âşık Shakespeare'ın kadrosunda yer alan Uraz Kaygılaroğlu'nun eski eşi Melis İşiten'di. Sorulara yanıt veren İşiten, sürekli haklarında çıkan tekrar barıştıklarına dair iddialara yanıt verdi. Melis İşiten, "Hiç öyle bir dünyamız yok. Birbirimizi sevdiğimiz ve saydığımız, yakın arkadaşlık içeren bir dostluğumuz var. Tekrar barışma gibi bir düşüncemiz yok. Biz böyle güzel bir aileyiz" dedi.

          Ada da, babası Uraz Kaygılaroğlu'nun rol aldığı oyunu seyretti.

        • 4

          Cem Yılmaz da galaya katılan isimler arasındaydı. Bir projesinden kaynaklı bıyıklarını sarı renge boyatan ve uzun süredir de kesmeyen Yılmaz, bu konuda espili bir cevap verdi: Benim bıyığım değil. Ben bunu üç aylığına Kıvanç Tatlıtuğ'dan aldım. O kullanmıyormuş şu an. Üç ay sonra iade edeceğim.

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