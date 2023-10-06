Melis İşiten: Barışmamız söz konusu değil

'Âşık Shakespeare' adlı oyununun galası, Zorlu PSM'de gerçekleşti. Oyunu, birçok ünlü de seyretti.

Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; geçtiğimiz haftalarda katıldığı bir galada, Cem Yılmaz'ın Ozan Güven hakkında konuştuğu sırada Nilperi Şahinkaya'nın mimikleri sosyal medyada gündem olmuştu. Konuyla ilgili Şahinkaya, "O konuyla ilgili bir yorumum olmayacak. Çok üzülüyorum bu yorumları görünce. İşimizin bir parçası bu saçma işler... Her şeyden bir anlam çıkarmaları üzücü" şeklinde açıklama yaptı. Muhabirlerin "Ozan Güven ile aranızda bir problem mi var?" sorusuna ise duraksayarak yanıt veren Şahinkaya, "Ben orada başka şeyler düşünüyordum. Bu konuya çok girmeyelim bence. Çünkü konuşmak istemiyorum" diyerek cevap verdi.

Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz yıl mahkemelik olduğu Burak Deniz sorularına ise "Konu yargıda. Buna yanıt vermek istemiyorum. Dava devam ediyor. Çok uzun bir hikâye, davayı geri çekmiyor oluşumuzun bir sebebi var" şeklinde cevapladı.

Nilperi Şahinkaya, galaya sevgilisi Emre Yusufi ile birlikte katıldı.