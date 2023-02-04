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Haberler Dünyadan Melinda Dillon hayatını kaybetti - Magazin haberleri

Melinda Dillon hayatını kaybetti

İki kez Oscar adaylığına layık görülen oyuncu Melinda Dillon, 83 yaşında yaşamını yitirdi

Giriş: 04.02.2023 - 15:51 | Güncelleme: ABONE OL
Melinda Dillon hayatını kaybetti - Magazin haberleri
Hayatını kaybetti
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HABERTURK.COM

Yönetmen Steven Spielberg’ün 'Üçüncü Türden Yakınlaşmalar' (Close Encounters of the Third Kind) filmindeki rolüyle tanınan oyuncu Melinda Dillon'dan acı haber geldi. Dillon'un, 83 yaşında vefat ettiği öğrenildi.

Oyuncunun ailesi, Melinda Dillon'ın 9 Ocak’ta yaşamını yitirdiğini doğruladı ancak ölüm nedeniyle ilgili açıklamada bulunmadı.

BİRÇOK YAPIMDA ROL ALMIŞTI

Tam adı Melinda Ruth Dillon olan oyuncu, 13 Ekim 1939'da dünyaya gelmişti. 'Kim Korkar Hain Kurttan?' oyununun Broadway orijinal yapımındaki ilk çıkışıyla 1963'te 'Tony Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Kariyeri boyunca Akademi Ödülleri’ne iki kez 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında aday olan oyuncu, Bob Clark'ın 'A Christmas Story' (1983), 'Harry and the Hendersons' (1987), 'Captain America' (1990) ve 'Nightbreaker' (1989) gibi filmlerde rol almıştı.

Dillon, son olarak 'Heartland' (2007) ve 'Reign Over Me' yapımlarında rol almıştı.

Fotoğraflar: Depo Photos

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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