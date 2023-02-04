Hayatını kaybetti

Oyuncunun ailesi, Melinda Dillon'ın 9 Ocak’ta yaşamını yitirdiğini doğruladı ancak ölüm nedeniyle ilgili açıklamada bulunmadı.

Tam adı Melinda Ruth Dillon olan oyuncu, 13 Ekim 1939'da dünyaya gelmişti. 'Kim Korkar Hain Kurttan?' oyununun Broadway orijinal yapımındaki ilk çıkışıyla 1963'te 'Tony Ödülü'ne aday gösterilmişti.

Dillon, son olarak 'Heartland' (2007) ve 'Reign Over Me' yapımlarında rol almıştı.

Kariyeri boyunca Akademi Ödülleri’ne iki kez 'En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu' dalında aday olan oyuncu, Bob Clark'ın 'A Christmas Story' (1983), 'Harry and the Hendersons' (1987), 'Captain America' (1990) ve 'Nightbreaker' (1989) gibi filmlerde rol almıştı.