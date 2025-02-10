Melikgazi'de emekliler için "Yaşam Merkezi"

Melikgazi Belediyesi, Gesi Fatih Mahallesi'nde yer alan İldem AVM yanına emekliler "İldem Merkez Eski Çınarlar Yaşam Merkezi" tesisi inşa edecek.

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Belediye Başkan Mustafa Palancıoğlu, belediye olarak vatandaşların ihtiyaç ve isteklerine yönelik projeleri hayata geçirdiklerini belirterek, yeni tesise ilişkin şunları söyledi:

"İldem, nüfus yoğunluğunun fazla olduğu bölgelerimizden biri. İldem bölgemizde şimdiye kadar hayata geçirdiğimiz Akıl Küpü Kütüphaneleri, İkinci Bahar Evi, aile sağlık merkezi, park, cami, ağaçlandırma, yol yapım çalışmaları, kaldırım çalışmaları, park yenileme çalışmalarımızla hizmet sağladık.

Şimdi emeklilerimiz için yeni bir çalışmaya başlıyoruz. Gesi Fatih Mahallesi'nde Ebu Bekir Cami ve İldem AVM yanında hayata geçireceğimiz 'Eski Çınarlar Yaşam Merkezi'mizde emekli vatandaşlarımız sosyalleşebilecek, keyifli zaman geçirebilecek. 260 metrekare kapalı alanı, 110 metrekare açık alanıyla nitelikli bir yaşam merkezi vatandaşlarımızla buluşmuş olacak. Vatandaşlarımızın hayır duasını alacak, yüzlerini güldürecek hizmetlerimizi hayata geçirmek için canla başla çalışmalarımıza devam edeceğiz."