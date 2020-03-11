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Alternatif müziğin güçlü ismi Melike Şahin'in yeni şarkısı 'Geri Ver'in lansman konseri bu akşam gerçekleşecek. Şahin, kısa sürede 1,5 milyona varan izlenme rakamına ulaşan ve yayınlandığı gün video klibiyle YouTube müzik trendler listesine giren 'Geri Ver'i bu akşam dinleyicileriyle ilk kez göz göze seslendirecek.

Bir yandan yurt içi ve yurt dışındaki konserlerine devam eden Şahin, bu akşam gerçekleşecek olan konseri için dinleyicilerine özel bir repertuvar hazırladı.