Babylon'da müzik ziyafeti

04 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
VOLKAN ÖNOL
Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini yaptığı “8 Saniye” filmi için seslendirdiği “Gel Benimle” parçasıyla dikkatleri üzerine çeken müzisyen ve şarkı yazarı Volkan Önol, 10 Mart’ta Babylon’da! Kendi bestelerinin yanı sıra, caz ve popüler müziğin sevilen parçalara yaptığı düzenlemeleri ve yorumlarını dinleyicisiyle paylaşıyor. Birçok caz ve akustik performanslar sergileyen müzisyenin, yeni şarkılarına eşlik edeceksiniz.
MELEK ŞAHİN
Yerli müzik sahnesinin kendine özgü stiliyle dikkat çeken isimlerinden müzisyen ve şarkı yazarı Melike Şahin 11 Mart’ta sahnede olacak. 2011'den 2017’ye kadar BaBa ZuLa ile Meksika, Hindistan, Avustralya, Türkiye ve Avrupa’nın birçok şehrinde 250’nin üzerinde konser veren Şahin, 2017 Cannes Film Festivali’nde dünya prömiyerini yapan Tony Gatlif filmi “Djam” için 3 şarkı seslendirdi.
SONIC BOOM
Sahne enerjileriyle ve yorumlarıyla eşi benzerine çok rastlanmayan bir performans isergileyen SONIC BOOM 12 Mart’ta Babylon sahnesinde müzik severleri bekliyor. Vokalde Elif Çağlar, tuşlu çalgılarda Çağrı Sertel, bas gitarda Alp Ersönmez ve davulda Volkan Öktem gibi başarılı müzisyenlerden oluşan SONIC BOOM; orijinal bestelerinin yanı sıra; sevilen R&B, hip hop ve elektronik müzik parçalarını özgün tarzıyla yeniden yorumluyor.
Y2K MILLENIUM PARTY
Anadolu’ya ait melodilerden beslenerek psikedelik bir sound sunan Elektro Hafız; “Saz Power” projesiyle 13 Mart’ta sahnede olacak. Gecede Elektro Hafız’a; Yüzyüzeyken Konuşuruz’dan Kaan Boşnak, BaBa ZuLa’dan Murat Ertel, Kalben, Grup Ses ve İsmail Ilgün eşlik edecek.
AYHAN SİCİMOĞLU
Turcolatino akımının öncüsü olan Ayhan Sicimoğlu, Türkiye’de Latin müziğini sevdiren bir sanatçı olmasının yanı sıra yıllardır sunduğu gezi ve kültür programlarıyla da hayatın farklı renklerini öne çıkarıyor. Sicimoğlu’nun “Latin All Stars” orkestrasıyla seslendireceği eserlerin, samba kıpırtılarının, Bolero'lar, salsa'lar, cha cha'lar ve özel sürprizlerin, eğlencenin, dansın ve muhabbettin bir arada olacağı 14 Mart Cumartesi gecesi Babylon’da.
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