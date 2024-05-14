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        Haberler Gündem Güncel Melen Çayı'na atık boşaltanlara idari işlem

        Melen Çayı'na atık boşaltanlara idari işlem

        Düzce'nin Gölyaka ilçesinden geçen Melen Çayı'na atık boşaltılmasına ilişkin sorumlular hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2024 - 00:25 Güncelleme: 14.05.2024 - 00:25
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        Melen Çayı'na atık boşaltanlara idari işlem
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        Gölyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "belediyeye ait arazözle çaya lağım döküldüğü" iddiasıyla bazı medya organlarında yayınlanan görüntüler üzerine inceleme yapıldığı belirtildi.

        Açıklamada, 23 Nisan Salı günü belediyeye ait araç bakım kademesinde bulunan çukurdan çekilen çamurlu suyun tahliyesinin görevli personel tarafından talimatlara aykırı olarak uygun olmayan alana yapıldığı anlatıldı.

        İNCELEME BAŞLATILDI

        Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Kusuru ve ihmali olan personel hakkında idari işlem tesis edilmiştir. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce yerinde inceleme yapılmış olup, incelenen alanlarda herhangi bir atık maddeye/suya rastlanmamıştır. Söz konusu haberde deşarj edilen çamurlu suyun lağım içerdiğine yönelik iddialar tamamen asılsız olup, çevre duyarlılığı kullanılarak karalamaya yönelik algı yönetimidir."

        *Haberin görselleri AA'dan servis edilmiştir.

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