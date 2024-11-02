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        Haberler Yaşam Melen Çayı Havzası sonbaharın renklerini kuşandı

        Melen Çayı Havzası sonbaharın renklerini kuşandı

        Düzce'de doğan ve Sakarya üzerinden Karadeniz'e dökülen Melen Çayı'nın çevresindeki ağaçlar, sonbaharın renklerine büründü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.11.2024 - 11:07 Güncelleme: 02.11.2024 - 11:07
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          Sonbahar mevsiminin tüm renklerinin bir arada görülebildiği Melen Çayı Havzası'nda ağaçlar, yeşil, sarı, kahverengi ve kızılın tonlarıyla güzel manzara oluşturdu.

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          Farklı tonlarıyla sonbaharı yansıtan ağaçlar, akarsuyla bütünleşince bölgeye ayrı bir güzellik kattı.

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          Melen'in sonbahar manzarası drone ile görüntülendi.

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