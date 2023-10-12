Melek Mosso ile Serkan Sağdıç evlendi
Yaklaşık 3 yıldır beraberlik yaşayan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, Mersin'de evlendi. Mosso, nikâh töreninden hemen sonra geliri evlilik hazırlığı yapan depremzedelere aktarılmak üzeri bir konser verdi
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'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde Serkan Sağdıç ile birlikte rol alan Melek Mosso'nun, oyuncuyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.
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Geçtiğimiz mart ayında sevgilisinden evlilik teklifi alan Melek Mosso, daha sonra nişanlanmıştı.
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Yaklaşık üç yıldır birlikte olan ikili, mutluluğa "Evet" dedi. Ünlü şarkıcı, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile nikâh masasına oturdu. Nikâh töreni, Sağdıç'ın memleketi Mersin'de yapıldı.
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İlk danslarını Minnie Riperton'un meşhur şarkısı 'Lovin You' eşliğinde eden çiftin mutluluğuna aileleri, arkadaşları ve hayranları şahitlik etti.
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Melek Mosso, nikâh töreninin ardından gelinliğiyle sahneye çıkarak, geliri evlilik hazırlığı yapan depremzedelere aktarılmak üzere bir konser verdi.
Fotoğraflar: Instagram