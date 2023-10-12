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        Haberler Magazin 3 yıldır sevgili olan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç evlendi! Melek Mosso'nun eşi Serkan Sağdıç kimdir, nereli, kaç yaşında ve ne iş yapıyor? - Magazin haberleri

        Melek Mosso ile Serkan Sağdıç evlendi

        Yaklaşık 3 yıldır beraberlik yaşayan Melek Mosso ile Serkan Sağdıç, Mersin'de evlendi. Mosso, nikâh töreninden hemen sonra geliri evlilik hazırlığı yapan depremzedelere aktarılmak üzeri bir konser verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.10.2023 - 09:50 Güncelleme: 12.10.2023 - 10:02
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          'Kirpiklerin' adlı şarkısının klibinde Serkan Sağdıç ile birlikte rol alan Melek Mosso'nun, oyuncuyla aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

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          Geçtiğimiz mart ayında sevgilisinden evlilik teklifi alan Melek Mosso, daha sonra nişanlanmıştı.

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          Yaklaşık üç yıldır birlikte olan ikili, mutluluğa "Evet" dedi. Ünlü şarkıcı, oyuncu ve model Serkan Sağdıç ile nikâh masasına oturdu. Nikâh töreni, Sağdıç'ın memleketi Mersin'de yapıldı.

        • 4

          İlk danslarını Minnie Riperton'un meşhur şarkısı 'Lovin You' eşliğinde eden çiftin mutluluğuna aileleri, arkadaşları ve hayranları şahitlik etti.

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          Melek Mosso, nikâh töreninin ardından gelinliğiyle sahneye çıkarak, geliri evlilik hazırlığı yapan depremzedelere aktarılmak üzere bir konser verdi.

          Fotoğraflar: Instagram

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