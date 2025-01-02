"ONUNLA TANIŞMAK MUHTEŞEMDİ"

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde aralarında Yasemin Yalçın ve Erkan Can'ın yer aldığı bir grupla 'Erik Dalı' oynamıştı. Mosso, o görüntülerin hatırlatılması üzerine "Çok güzel bir akşamdı. Onların kendi organizasyonuydu. Beni de davet ettiler. Yasemin Hanım zaten hepimizin çocukluğunda bir anıdır, hep orada durur. Onunla tanışmak muhteşemdi. Erkan Can, Güven Kıraç bir sürü değerli oyuncu vardı. Onlarla birlikte eğlenmek, yıl sonunu getirmek harikaydı" ifadelerini kullandı.