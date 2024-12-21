Melek Mosso: Ben de zorbalıklara uğradım
Melek Mosso, Serhat Tekin'in programında, kariyeri boyunca bir kadın meslektaşı tarafından maruz kaldığı zorbalığı anlattı. Ne var ki isim vermeyerek bütün kadın meslektaşlarını zan altında bıraktı
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Melek Mosso, Serhat Tekin'in programında kariyeri boyunca maruz kaldığı zorbalıkları anlattı. Tekin'in "Kadın sanatçılar arasındaki rekabet seni yoruyor mu?" sorusuna yanıt veren Mosso, sektörde karşılaştığı olumsuz deneyimlerden bahsetti.
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Melek Mosso, geçmişte bir kadın sanatçının kendisine karşı soğuk davrandığını belirterek; "Ben de zorbalıklara uğradım. Elimi uzattığımda havada bırakan kadın sanatçı oldu. Aynı masada oturduk, yarım saat konuşmadı benimle. Masada sadece ikimiz vardık ve beni görmezden geldi. Çünkü o zaman benden çok daha üst seviyedeydi. Ama ne oldu, zaman değişti. Şimdi ben onu geçtim" dedi.
Melek Mosso, isim vermeyerek bütün kadın meslektaşlarını zan altında bıraktı.
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Bu deneyimin kendisini derinden etkilediğini ifade eden Melek Mosso; "Kişi kendinden bilir işi, ben asla kimseye böyle yapmazdım" şeklinde konuştu. Ayrıca; "Bu kötü duygular beni bıktırmış hissediyor" diyen şarkıcı, şu sıralar böyle olumsuz hisler beslemediğini ve tüm enerjisini albüm çalışmalarına yönelttiğini belirtti.
Fotoğraflar: DepoPhoto
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