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Usta oyuncu Melek Baykal, aşk uğruna kariyerini bir kenara bırakarak 1984 yılında Warner Striening ile nikah masasına oturmuştu. 36 yıllık evliliği süren çiftten kötü haber geldi.

2. Sayfa'nın haberine göre; Baykal, Warner Striening ile boşanma kararı aldığını açıkladı.

2018 yılında da Striening ile boşanma aşamasında olduklarını dile getiren Baykal, verdiği bir röportajda şunları söylemişti:

Resmi olarak bir yabancı ile evliliğim var. 1984'ten bu yana. Aşık oldum ve evlendim. Mesleğimi bile gözüm görmedi. Demek ki sadece aşk yetmiyormuş. Sonra ben ülkeme döndüm 1987 yılında. Geçenlerde konuştuk. 'Biz bu işi bitirsek mi ne yapsak?' diye, 'Ben hiç istemiyorum ama sen istiyorsan boşanalım' dedim. Böyle bir süreçteyiz şimdi.