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        Haberler Yaşam Meksika’da bir asır önce ortadan kaybolan California akbabası ortaya çıktı

        Meksika’da bir asır önce ortadan kaybolan California akbabası ortaya çıktı

        Meksika'da en son 1937 yılında kayıtlara geçtikten sonra ortadan kaybolan California akbabası, bilim insanlarının çabalarıyla yeniden hayat buldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2024 - 11:31 Güncelleme: 16.05.2024 - 11:31
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        California akbabası yeniden hayat buldu
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        Meksika’da en son 1937 yılında kayıtlara geçtikten sonra ortadan kaybolan ve neslinin tükendiğine inanılan California akbabası, Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nde bilim insanlarının çalışması sonucu yeniden hayat buldu.

        İki ülke bilim insanlarının ortaklaşa çabası doğrultusunda Meksika'da ilk iki California akbabası doğdu.

        Daha sonra A-way (erkek) ve Sinya (dişi) ile Aquimowon (erkek) ve 33 (dişi) adlı çiftler kullanılarak 13 akbaba yavrusu elde edildi ve hepsi de doğal yaşam alanları Baja California’ya salındı.

        Bilim insanlarının tür üzerindeki çoğaltma çabalarıyla Baja Califarnia'ya salınacak akbaba sayısının yıl sonuna kadar 48'i bulması öngörülüyor.

        Çevre Bakanlığı Hayvanat Bahçeleri ve Yaban Hayatı Koruma Genel Müdürü Veteriner Hekim Fernando Gual Sill konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu.

        "Meksika'da son akbaba 1937'de kayda geçmişti. Sonra bu tür yok edildi. Baja California'daki soyu tükendi ve o günden beri Meksika'da California akbabası görülmedi. Chapultepec Hayvanat Bahçesi'nde yaptığımız çalışma neticesinde akbabanın nesli yeniden ortaya çıkarıldı.

        Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasında yapılan bilimsel çalışmalarla akbabalar, yeniden sınıflandırıldı. Kurumlar arasındaki iş birliği yaban hayatını korumak için çok önem taşıyor. Planlaması bile yıllarca süren bu çaba, dünyadaki en başarılı koruma projelerinden biridir. Onlarca kişinin emek vermesiyle ortaya herkesi mutlu eden bir sonuç çıktı."

        Meksika, California akbabasının üreme programını uygulayan ABD dışındaki tek ülke durumunda.

        Chapultepec'in, California akbabalarının Amerika Birleşik Devletleri dışında dünyada üreme örnekleri olan tek hayvanat bahçesi olduğu belirtiliyor.

        Çalışmada akbabaların vahşi yaşam alanları olan Baja California’ya geri kazandırması hedefleniyor.

        *Haberin temsili görselleri AP tarafından servis edilmiştir.

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        #California akbabası
        #meksika
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